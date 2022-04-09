Клинтон предлагал членство России в НАТО Ельцину и Путину, встречались 18 раз

42 президент США Билл Клинтон рассказал, что во время своего президентского срока он предлагал первому президенту России Борису Ельцину членство России в НАТО. С таким же предложением он обращался и к Путину.

Клинтон рассказал, что его беспокоило будущее России, поэтому он хотел помочь стране встать на путь демократии.

К теме Польша замораживает отношения с Венгрией из-за позиции Орбана относительно трагедии в Буче

Учитывая его слова, он боялся именно того, что происходит с Россией сейчас.

Меня беспокоило не возвращение России к коммунизму, а возвращение к ультранационализму, подмене демократии и сотрудничества стремлением к империи, как у Петра Великого и Екатерины Великой. Я не верил, что Ельцин это делает, но кто знает, что после него?

– вспоминает Клинтон.

Так что бывший президент США "сделал все возможное", чтобы поставить Россию на путь демократии. Он верил, что это будет легче, если Россия будет членом НАТО. И вообще Клинтон был и остается сторонником максимального расширения Североатлантического союза.

Все начиналось неплохо

Для улучшения отношений между США и Россией Клинтон согласовал передачу России 1,6 миллиарда долларов для вывода российских военных из стран Балтии.

Также Россия участвовала в программе "Партнерство во имя мира" и в различных миротворческих миссиях. Тогда же ее пригласили в "Большую семерку", которая превратилась в "Большую восьмерку".

Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, что я ясно дал понять Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину,

– заявил Клинтон.

Он назвал ошибочными утверждение о том, что американские власти пытались изолировать Россию.

Россия и США договорились об уничтожении плутония, но Путин передумал

Мы договорились уничтожить по 34 тонны оружейного плутония каждый. Мы также договорились вывести обычные силы России, Европы и НАТО от границ, хотя Путин отказался реализовать этот план, когда он стал президентом России в 2000 году,

– рассказал экс-президент США.

По его словам, он встречался с Ельциным 18 раз, а с Путиным 5 раз – дважды, когда он был премьер-министром при Ельцине и еще 3 раза в течение 10 с лишним месяцев, когда их президентские сроки совпадали.

Это всего на три встречи меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год. Мысль о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ошибочна. Да, НАТО расширялось, вопреки возражениям России, но расширение было связано не только с отношениями США и России,

– заметил Клинтон.

К теме – госсекретарь США Блинкен не сомневается в победе Украины: смотрите видео