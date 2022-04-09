Клінтон розповів, що його непокоїло майбутнє Росії, тож він хотів допомогти країні стати на шлях демократії.

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З огляду на його слова він боявся саме того, що відбувається з Росією зараз.

Мене непокоїло не повернення Росії до комунізму, а повернення до ультранаціоналізму, підміни демократії та співпраці прагненням до імперії, як у Петра Великого і Катерини Великої. Я не вірив, що Єльцин це робить, але хто знає, що після нього?,

– пригадує Клінтон.

Тож колишній президент США "зробив усе можливе", щоб поставити Росію на шлях демократії. Він вірив, що це буде легше зробити, якщо Росія буде членом НАТО. Й загалом Клінтон був і залишається прихильником максимального розширення Альянсу.

Все починалось непогано

Для покращення відносин між США та Росією, Клінтон погодив передачу Росії 1,6 мільярда доларів для виведення російських військових з країн Балтії.

Також Росія брала участь у програмі "Партнерство заради миру" та в різних миротворчих місіях. Тоді ж її запросили на "Велику сімку", яка перетворилася на "Велику вісімку".

Весь цей час ми тримали двері НАТО відкритими для вступу Росії, що я ясно дав зрозуміти Єльцину, а потім і його наступнику Володимиру Путіну,

– заявив Клінтон.

Він назвав помилковими твердження про те, що американська влада намагалася ізолювати Росію.

Росія та США домовились про знищення плутонію, але Путін передумав

Ми домовилися знищити по 34 тонни збройового плутонію кожен. Ми також домовилися вивести звичайні сили Росії, Європи та НАТО від кордонів, хоча Путін відмовився реалізувати цей план, коли він став президентом Росії у 2000 році,

– розповів експрезидент США.

За його словами, він зустрічався з Єльциним 18 разів, а з Путіним 5 разів – двічі, коли він був прем'єр-міністром за Єльцина і ще 3 рази впродовж 10 з лишком місяців, коли їхні президентські терміни збігалися.

Це лише на три зустрічі менше, ніж усі зустрічі лідерів США та СРСР з 1943 по 1991 рік. Думка про те, що ми ігнорували, не поважали чи намагалися ізолювати Росію, хибна. Так, НАТО розширювалося, всупереч запереченням Росії, але розширення було пов'язане не лише із відносинами США та Росії,

– зауважив Клінтон.

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