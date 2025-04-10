Корректировал российские удары по ВСУ: задержан клирик УПЦ (МП), который шпионил для ФСБ

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ. Им оказался 58-летний протоиерей Покровского викариатства УПЦ (МП), который корректировал российские удары по украинским военным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который шпионил для ФСБ

СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который согласился шпионить для ФСБ в Донецкой области в обмен на "эвакуацию" его семьи в Россию,

– говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, клирик был завербован российской спецслужбой через свою дочь, которая живет в России и писала письмо Путину на получение гражданства России для ее матери и сестры из Украины.

"После отправки "корреспонденции" в Кремль на фигуранта дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы. В обмен на сотрудничество он пообещал протоиерею "эвакуировать" его семью в Россию с оформлением гражданства страны-агрессора и помощью "на первых порах", – сообщили детали в СБУ.

После того, как предатель согласился на "предложение", начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе.

По координатам священнослужителя российские захватчики планировали применить против ВСУ целый арсенал боевых средств поражения: управляемые авиабомбы, ракетное вооружение и ствольную артиллерию.

Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения и задержали предателя, не дав ему отправить "отчет" с разведданными в фсб. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Задержан священнослужитель, который шпионил для ФСБ / Фото СБУ

Известно, что клирику сообщили о подозрении по статье – государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Сейчас предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили взрывчатку для осуществления терактов против 8 депутатов Каменец-Подольского горсовета в Хмельницкой области.



По материалам дела, фигуранты изготавливали самодельные взрывные устройства (СВУ), которые должны были заложить под машины потенциальных жертв и взорвать.