За помощью врачей обратилось 9 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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На Забайкалье россияне съели мясо медведя и отравились

Как стало известно, жители поселка Куанда употребляли мясо медведя, а позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавшие были доставлены в Читу, где им проведут обследование и установят точный диагноз.

В Госветслужбе Забайкалья говорят, что образцы мяса медведя отправили на экспертизу. Пропагандистские СМИ отметили, что в результате отравления были госпитализированы 6 человек. Еще трое россиян лечатся дома.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что у отравившихся ведведятиной на Забайкалье обнаружили трихинеллез. Всего за медицинской помощью обратились 15 человек – у 4 диагноз уже подтверждено, у 11 подозревают то же заболевание.

Обратите внимание! Трихинеллез – это гельминтоз, среди симптомов которого лихорадка, сыпь, отеки лица, возможно поражение нервной системы. Частая причина заражения – недостаточная термическая обработка мяса.

В России более 100 человек отравились шаурмой, среди них много детей

Напомним, что недавно в Братске более сотни россиян обратились в медучреждения из-за отравления шаурмой. Среди пострадавших 22 ребенка.

Губернатор Иркутской области рассказал, что с симптомами отравления в больницу Братска после посещения кафе уже обратился 101 россиянин, в том числе 22 ребенка.

Отмечается, что тяжелых случаев якобы нет.