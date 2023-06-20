Кстати, владельца заведения, где граждане государства-агрессора покупали шаурму, уже отправили под домашний арест. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.

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Россияне массово отравились шаурмой

Против собственника возбуждено уголовное дело по статье изготовление, хранение и сбыт продукции, не соответствующего требованиям безопасности.

Губернатор Иркутской области рассказал, что с симптомами отравления в больницу Братска после посещения кафе уже обратился 101 россиянин, в том числе 22 ребенка.

Трудных случаев вроде бы нет. Семь пострадавших, которым понадобилась госпитализация, уже выписали.

Драка за бесплатную шаурму