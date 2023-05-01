Как оказалось, причина – посетители подрались в очереди за бесплатной шаурмой. Об этом сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Россияне уже дерутся за шаурму

Как стало известно, 30 апреля в Санкт-Петербурге одно из заведений быстрого питания устроило рекламную акцию с бесплатной раздачей шаурмы. Однако россияне настолько нетерпеливы, что решили устроить драку за место в очереди. Соответствующее видео было обнародовано в сети.

По словам очевидцев, драка произошла из-за шаурмы за 200 рублей. Что ж, такое поведение для россиян – норма.

Позже оказалось, что на место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции. Однако о задержании поклонников шаурмы не сообщалось.

Драка россиян из-за бесплатной шаурмы: смотрите видео

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