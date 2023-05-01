Как оказалось, причина – посетители подрались в очереди за бесплатной шаурмой. Об этом сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Россияне уже дерутся за шаурму
Как стало известно, 30 апреля в Санкт-Петербурге одно из заведений быстрого питания устроило рекламную акцию с бесплатной раздачей шаурмы. Однако россияне настолько нетерпеливы, что решили устроить драку за место в очереди. Соответствующее видео было обнародовано в сети.
По словам очевидцев, драка произошла из-за шаурмы за 200 рублей. Что ж, такое поведение для россиян – норма.
Позже оказалось, что на место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции. Однако о задержании поклонников шаурмы не сообщалось.
Драка россиян из-за бесплатной шаурмы: смотрите видео
Другие позорные случаи россиян
- Недавно в российской Астрахани люди чуть не подрались из-за пасхальных "куличей". На видео видно, что они используют нецензурную лексику, сбивают друг друга с ног и ведут себя не так, как должны это делать "канонические православные христиане".
- Госдума России приняла закон об электронных повестках. На одном из пропагандистских шоу российского телевидения эту тему решили обсудить. Однако один приглашенный "эксперт" устроил настоящую истерику.
- Также гости в эфире Соловьева чуть не подрались из-за Украины и истории. Они стали меряться, кто больше прочел историческую литературу.
- Кроме этого, ранее в Ржеве Тверской области пожилая женщина разнесла топором магазин, а затем бросила его в продавщицу. Однако о пострадавших не сообщается.
- 17 апреля в Краснодаре камера видеонаблюдения в лифте зафиксировала, как мать агрессивно набросилась на дочь, как только они вошли в подъемник. Матери не понравился якобы неряшливый вид своей дочери.