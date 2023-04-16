Пасха – день Воскресения Христова и радостный праздник для христиан во всех уголках мира. Как известно, граждане России называют себя носителями "канонического православия", однако если смотреть на их поведение и поступки, то кажется, что они могут лишь "канонически порочить веру". Об инциденте, произошедшем в Астрахани, информирует 24 Канал со ссылкой на анонимные телеграмы-каналы.

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Давка и толкание

Собственно, в одном из магазинов Астрахани россияне прямо-таки перед Пасхой готовы были избить друг друга, чтобы получить "куличи". На ролике, распространяемом сетью, видно, как они толкаются, стоя в очереди.

Вместе с тем – используют нецензурную лексику, сбивают друг друга с ног и в целом – полностью ведут себя не так, как должны это делать "канонические православные христиане".

Давка в астраханском супермаркете из-за "куличей": смотрите видео с телеграм-каналов

Заметим, что многие СМИ писали о том, что эти куличи были бесплатными, поэтому и поднялся такой ажиотаж. Однако в самом продуктовом магазине констатировали, что товар был обычным и стоил столько, сколько всегда.

Никаких акций не было, обычные куличи на продажу. Когда куличи на прилавке в районе обеда закончились, покупатели выстроились в очередь и даже не дали сотруднику довезти их до места, набросились на ходу,

– написали вражеские медиа.

Кроме того, они привели слова российских продавцов, которые предположили, что этот шум ниоткуда был возможен потому, что в России "такие люди". С этим сложно не согласиться.

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Для России нет ничего святого