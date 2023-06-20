До речі, власника закладу, де громадяни держави-агресора купували шаурму, вже відправили під домашній арешт. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.

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Росіяни масово отруїлися шаурмою

Проти власника відкрили кримінальну справу за статтею виготовлення, зберігання та збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки.

Губернатор Іркутської області розповів, що з симптомами отруєння до лікарні Братська після відвідин кафе вже звернувся 101 росіянин, зокрема, 22 дитини.

Важких випадків нібито немає. Сім постраждалих, яким знадобилася госпіталізація, вже виписали.

Бійка за безплатну шаурму