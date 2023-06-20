До речі, власника закладу, де громадяни держави-агресора купували шаурму, вже відправили під домашній арешт. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.
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Росіяни масово отруїлися шаурмою
Проти власника відкрили кримінальну справу за статтею виготовлення, зберігання та збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки.
Губернатор Іркутської області розповів, що з симптомами отруєння до лікарні Братська після відвідин кафе вже звернувся 101 росіянин, зокрема, 22 дитини.
Важких випадків нібито немає. Сім постраждалих, яким знадобилася госпіталізація, вже виписали.
Бійка за безплатну шаурму
- Наприкінці квітня під час відкриття кафе у Санкт-Петербурзі сталася бійка. Як з'ясувалося, заклад швидкого харчування влаштував рекламну акцію з безплатною роздачею шаурми.
- Втім, росіяни вирішили побитися за місце у черзі. Відповідне відео оприлюднили у мережі.
- За словами очевидців, конфлікт спалахнув через шаурму за 200 рублів.