За допомогою лікарів звернулося 9 осіб, серед них – дитина. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Голову і руку знайшли всередині акули: подробиці загибелі росіянина в Єгипті

На Забайкаллі росіяни з'їли м'ясо ведмедя і отруїлися

Як стало відомо, жителі селища Куанда вживали м'ясо ведмедя, а згодом відчули нездужання. 4 липня постраждалих доставили у Читу, де їм проведуть обстеження і встановлять точний діагноз.

У Держветслужбі Забайкалля кажуть, що зразки м'яса ведмедя відправили на експертизу. Пропагандистські ЗМІ зазначили, що внаслідок отруєння було госпіталізовано 6 осіб. Ще троє росіян лікуються вдома.

Згодом у Росспоживнагляді повідомили, що у тих, хто отруївся ведмежатиною на Забайкаллі, виявили трихінельоз. Усього за медичною допомогою звернулися 15 осіб – у 4 діагноз вже підтверджено, у 11 підозрюють те саме захворювання.

Зверніть увагу! Трихінельоз – це гельмінтоз, серед симптомів якого лихоманка, висипання, набряки обличчя, можливе ураження нервової системи. Часта причина зараження – недостатня термічна обробка м'яса.

У Росії понад 100 людей отруїлися шаурмою, серед них багато дітей

Нагадаємо, що нещодавно у Братську більше ніж сотня росіян звернулися до медзакладів через отруєння шаурмою. Серед постраждалих аж 22 дитини.

Губернатор Іркутської області розповів, що з симптомами отруєння до лікарні Братська після відвідин кафе вже звернувся 101 росіянин, зокрема, 22 дитини.

Зазначається, що важких випадків буцімто немає.