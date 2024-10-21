Об этом рассказал 24 Каналу спикер Украинской Добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что рейды Сил Обороны на Кинбурн являются регулярными и успешными. Информацию об этом не обнародуют из соображений безопасности, потому что освобождение этой территории имеет стратегическое значение.

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Россияне зарываются в норы

Сейчас россияне удерживают на Кинбурнской косе подразделения, которые реагируют на рейдовые операции Сил Обороны. Соответственно, несмотря на артиллерийский огонь и работу украинских FPV-дронов, оккупанты все равно удерживают косу.

"Мы все понимаем, почему Кинбурн. Потому что это один из ключей от двери в наш Крым. И поэтому они там зарываются в норы, пытаются проводить ротацию и стоять любой ценой", – отметил Сергей Братчук.

По словам представителя УДА "Юг", Силы Обороны тщательно следят за всеми перемещениями оккупантов на Кинбурнской косе и наносят огневое поражение при каждом удобном случае.

Напомним, вскоре Украина должна получить в рамках одного из пакетов военной помощи боевые катера. А значит, это позволит освободить территорию Кинбурнской косы.