Про це розповів 24 Каналу речник Української Добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що рейди Сил Оборони на Кінбурн є регулярними та успішними. Інформацію про це не оприлюднюють з міркувань безпеки, бо звільнення цієї території має стратегічне значення.

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Росіяни зариваються в нори

Нині росіяни утримують на Кінбурнській косі підрозділи, які реагують на рейдові операції Сил Оборони. Відповідно, попри артилерійський вогонь та роботу українських FPV-дронів, окупанти все одно утримують косу.

"Ми всі розуміємо, чому Кінбурн. Бо це один з ключів від дверей до нашого Криму. І тому вони там зариваються в нори, намагаються проводити ротацію і стояти за будь-яку ціну", – зауважив Сергій Братчук.

За словами речника УДА "Південь", Сили Оборони ретельно слідкують за усіма переміщеннями окупантів на Кінбурнській косі і наносять вогневе враження за кожної нагоди.

Нагадаємо, незабаром Україна має отримати в рамках одного з пакетів військової допомоги бойові катери. А отже, це дасть змогу звільнити територію Кінбурнської коси.