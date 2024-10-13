Льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що відбувається в районі Кінбурнської коси.

Важливо На яких напрямках наступають окупанти: карти та огляд фронтів від ISW

Кінбурнська коса

Світан зазначив, що окупанти з Кінбурнської коси не зможуть наступати на підконтрольні Україні території. Зокрема, правий берег Дніпра дуже високий і зайти виконати бойове завдання просто не вдасться. Однак окупанти почали проводити загрозливі маневри на Кінбурнській косі. Швидше за все так вони намагаються вбезпечити себе від нашого руху.

Ми останнім часом отримали до 200 катерів. Зокрема, нам їх передали американці. Катери ж не для того, щоб на риболовлю їздити. Росіяни це прекрасно розуміють і намагаються укріпитися з метою оборони, а не наступальних дій. Це ми готові до наступальних дій. Питання коли, в якій послідовності, якими силами, але це вже закрита інформація, – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удар по Феодосії

З'явились кадри ураженої нафтобази у Феодосії, куди кілька днів тому був приліт. За словами полковника запасу ЗСУ, найголовніше те, що вивели з ладу нафтовий термінал. База біля нафтотермінала – це розхідник, це така собі приймальня. Підходить танкер і він починає вивантажуватись через термінал у посудини.

"Далі ж ємності розподіляють паливо по напрямках. Основна частина цього знищення. Удар по базі у Феодосії й був розрахований на те, що буде знищений цей нафтовий термінал. На ньому можна поставити хрест", – наголосив військовий експерт.