Ключ к украинской победе

Сотни тысяч с оружием в руках дают отпор врагу. Миллионы донатят для помощи им. Десятки тысяч волонтерят. Десятки тысяч противостоят врагу на информационном поле, защищают киберпространство, ведут переговоры с иностранными союзниками, влияют на иностранные общества через публикации, события, искусство и делают другие необходимые вещи.

Сила украинского общества

Тысячи делают руками те реформы, без которых мы не выстоим и не победим. Десятки тысяч предпринимателей держат рабочие места, платят налоги, что-то ценное производят. Сотни тысяч обеспечивают ежедневную жизнедеятельность городов, которую мы привыкли считать самосуществующей. Электричество, интернет, автобусы, хлеб с маслом, денежный оборот и тому подобное.

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У нас есть главное – мы сами. Будем благодарны сами себе и другим за это. Это база устойчивости и будущей победы. Не ссоримся, а поддерживаем и благодарим. Не критикуем: можешь лучше – возьми и сделай. Закрываем глаза на разногласия и подсвечиваем то, что соединяет. Говорим спасибо сто раз в день всем.

Сила украинского общества – в его сетевости, горизонтальности. Мы так и не достроили государственные институты, а сейчас они быстро деградируют (с незначительными исключениями, поэтому благодарность тем, кто эти исключения обеспечил). Но мы привыкли все делать негосударственными институтами.

Это наша слабость, но сейчас это наша сила. Доверие к волонтерам выше, чем ко всем государственным учреждениям, вместе взятым. Это плохо, но отложим это на потом, а сейчас воспользуемся этим и сделаем все сами. Ничего не ожидаем от государства, не обижаемся, а просто берем и делаем.

Не будем ожидать от государства того, на что оно не способно. Состоятельность государства ниоткуда вдруг не возьмется.

И ты, и я – мы капли в океане. Сделай что-нибудь каждый день, и этого достаточно, потому что нас миллионы. Ощущаешь потребность и возможность сделать больше – сделай больше. Приведи за руку другого человека, пусть и он что-нибудь сделает, и тогда нас будет вдвое больше.

Никто не спрячется от войны, если Украина упадет

Союзники не дадут нам потерпеть поражение, но пока не готовы помочь нам одержать победу. Надо четко представлять себе победу, а затем убедить союзников, что наша победа – это их победа, а наше поражение – это их поражение. Это ключ к победе, потому что только так мы получим необходимое оружие и всякое другое. Деньги будут, экономика не упадет.

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Наша устойчивость – самый лучший аргумент в наших переговорах с союзниками. Это уже несколько раз меняло их позицию. Есть шанс изменить еще раз.

Давайте заботиться о себе и тех, кто рядом. А потом о тех, кто далеко. Не все выдерживают марафон. Значит, должна быть эстафета. Если знакомый волонтер выгорел – просто станьте на его место, иначе место останется пустым. Готовьте себе замену, если сами не выгребаете.

Война не вечна. Не бывает вечных войн, и так же не бывает вечных империй. Но судьба мира зависит от тебя – если Украина падет, завтра загорится половина мира, и ты нигде не спрячешься от войны, она придет за тобой. Лучше сделай что-нибудь, чтобы остановить войну раньше. Лучше сделай что-нибудь сегодня, чем завтра. Время важно.