Ключевая проблема Украины сейчас – незакрытое небо для ракет и авиации России, – Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что сейчас для Украины главной проблемой в войне с Россией является незакрытое небо для ракет и авиации оккупанта.

По словам Подоляка, быстрое лишение России этого преимущества с помощью международных партнеров Украины способно переломить ход наземных операций.

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С закрытым небом наши военные могут нанести вред как пехотным, так и бронетанковым силам оккупанта.

Отметим, что с начала циничного вторжения фашистов украинцы призывают НАТО "закрыть" небо от самолетов, ракет, вертолетов. Для этого Альянс должен разместить свою технику так, чтобы все наше воздушное пространство было в зоне ее действия. "Внизу мы точно справимся", – отмечают украинцы.

Украинцы запустили флешмоб в сети с призывом к НАТО / Фейсбук Oksana Haptyanova

Между тем воздушное пространство Евросоюза уже недоступно для России: небо для авиакомпаний агрессора закрыли 32 страны.

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