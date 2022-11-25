В Украине без света остаются 6 миллионов человек: Зеленский записал новое обращение

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 275 дня полномасштабной войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что сейчас ключевой задачей нашей страны есть вопросы энергетики.

Президент сообщил, что сейчас в пределах аварийных отключений без электроэнергии находятся более 6 миллионов абонентов. 24 канал собрал главные тезисы из обращения президента.

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Президент рассказал о ситуации в энергетике

По словам Зеленского, со среды и до сегодняшнего дня удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы.

По состоянию на этот вечер, отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более 6 миллионов абонентов. Вечером среды было отключено почти 12 миллионов абонентов,

– рассказал президент.

Он добавил, что больше всего проблем сейчас именно в столице, а также:

в Киевской области,

Одесской области,

Львовской области,

Винницкой области,

Днепропетровской области.

"Пожалуйста, во всех регионах надо, как и раньше, экономно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже преодолены. Если электричество есть, это не значит, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Пожалуйста", – призвал глава государства.

По его словам, каждый вечер фиксируют скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Поэтому сейчас, как и раньше, надо беречь энергию.

"По всей стране развернуты Пункты Несокрушимости. Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве", – добавил президент.

Зеленский рассказал, что фактически нормально обеспечены только Пункты, которые развернуты на базе ГСЧС и столичном вокзале. Над другими еще, мягко говоря, нужно работать. Он попросил местные власти обратить внимание на то, что киевляне нуждаются в большей защите.

"По состоянию на этот вечер в городе 600 тысяч абонентов отключены. Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов. Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими Пунктами Несокрушимости никто и никому не простит. Прошу серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – отметил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Президент рассказал о своем визите в Вышгород

Зеленский 25 ноября посетил Вышгород, что в Киевской области – там, где российская ракета разрушила жилой дом и повредила дома фактически целого квартала.

Шесть человек тогда погибли, десятки пострадали. Мои соболезнования семьям погибших. Делаем все, чтобы помочь и помогаем,

– отметил президент.

Также президент посетил в Вышгороде 2 Пункты Несокрушимости – на базе ГСЧС и в местной школе. Их обустроили именно так, как это и должно быть.

"В целом по стране сейчас более 4 тысяч пунктов, и это ответственность каждого местного руководителя, чтобы в них реально работало все, что должно быть для людей", – отметил глава государства.

Также Зеленский разговаривал сегодня с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и поблагодарил ее за решение предоставить макрофин на 2,5 миллиарда евро.

"Договорились еще о 0,5 миллиарда до конца года и обсудили подготовку пакета поддержки на следующий год. Также договорились о новых шагах в энергетической поддержке Украины", – добавил президент.

Кроме этого, глава государства принял участие в саммите в Литве, который посвящен развитию европейской идеи. Он призвал партнеров к новым шагам ради общей победы и поблагодарил Польшу и государства Балтии за их принципиальную позицию по ограничению цены на экспорт российских энергоносителей.

"Считаю вполне уместными предложения партнеров ввести более существенное ограничение цены на российскую нефть, чем звучало на этой неделе", – заявил Зеленский.

Глава государства наградил украинских защитников

Вечером президент подписал очередные указы о награждении украинских воинов. 216 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отметили государственными наградами.

Особенно Зеленский отметил:

бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24-го штурмового батальона "Айдар" за храбрость, за результативность в уничтожении врага и проведении контрнаступательных действий;

пограничников Львовского и Могилев-Подольского отрядов, которые стойко защищают Бахмутское и Авдеевское направления.

"Спасибо вам, воины! Спасибо всем, кто воюет за наше государство! Кто делает все, чтобы подавить оккупантов, которые обстреливают, к сожалению, Херсон, Запорожье, другие наши города. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради Украины и украинцев! Всем, кто возвращает людям тепло, воду, электричество, связь. Слава нашему несокрушимому народу! Слава всем вам - вы молодцы! Слава Украине!" – подытожил глава государства.

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