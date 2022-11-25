Президент повідомив, що зараз у межах аварійних відключень без електроенергії перебувають понад 6 мільйонів абонентів. 24 канал зібрав головні тези зі звернення президента.

Зверніть увагу Декілька днів, і ситуація стане кращою, – Yasno про проблеми зі світлом в Україні

Президент розповів про ситуацію в енергетиці

За словами Зеленського, від середи й до сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи.

Станом на цей вечір, відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів,

– розповів президент.

Він додав, що найбільше проблем зараз саме у столиці, а також:

у Київській області,

на Одещині,

Львівщині,

Вінниччині,

Дніпропетровщині.

"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже подолано. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів. Будь ласка", – закликав глава держави.

За його словами, щовечора фіксують стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Тому зараз, як і раніше, треба берегти енергію.

"По всій країні розгорнуті Пункти Незламності. Але знаю, що, на жаль, не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві", – додав президент.

Зеленський розповів, що фактично нормально забезпечені лише Пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та столичному вокзалі. Над іншими ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати. Він попросив місцеву владу звернути увагу на те, що кияни потребують більшого захисту.

"Станом на цей вечір у місті 600 тисяч абонентів відключені. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Президент розповів про свій візит до Вишгорода

Варто подивитится – Данілов зробив резонансну заяву: відео