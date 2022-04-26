Об этом в эфире телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он подчеркнул, что сейчас жарче всего будет в Донецкой и Луганской областях, передает 24 канал.

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Россияне будут пытаться окружить украинские войска

Ключевая задача россиян – до 9 мая попытаться окружить украинские войска. Сейчас мы можем говорить, что никакого блицкрига им не удалось с этим, так называемым, вторым этапом наступления,

– подчеркнул Денисенко.

В то же время, он добавил, что россияне будут продолжать движение в направлениях, которые планируют захватить. Речь идет об Изюме – Славянске, Изюме – Краматорске, Попасной, Рубежном, Северодонецке, а также Лисичанске.

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала сакральность для России 9 мая. Она подчеркнула, что к этой дате страна-агрессор будет стремиться показать хоть какой-то успех в "спецоперации", поэтому расслабляться рано.

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