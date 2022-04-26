Про це в ефірі телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він підкреслив, що зараз найгарячіше буде у Донецькій і Луганській області, передає 24 канал.

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Росіяни намагатимуться оточити українські війська

Ключова задача росіян – до 9 травня спробувати оточити українські війська. Зараз ми можемо говорити, що ніякого бліцкригу їм не вдалося із цим, так званим, другим етапом наступу,

– підкреслив Денисенко.

Водночас він додав, що росіяни продовжуватимуть рух у напрямках, які планують захопити. Мовиться про Ізюм – Слов'янськ, Ізюм – Краматорськ, Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк, а також Лисичанськ.

Зазначимо, що раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр також наголошувала на сакральності для Росії 9 травня. Вона підкреслила, що до цієї дати країна-агресорка прагнутиме показати бодай якийсь успіх у "спецоперації", тож розслаблятися зарано.

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