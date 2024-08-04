Трамп – это очень серьезный вызов, – Клочок о поздравлении Путину по обмену заключенных

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набрасывает много странных заявлений. Недавно он иронично поздравил Путина с "замечательной сделкой" по обмену заключенных.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Трампа в целом комментировать достаточно сложно. Он кидается совершенно разными заявлениями.

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Приветствовать Путина – это ненормально

Как отметил Клочок, недавно он назвал Камалу Гаррис человеком с низким уровнем IQ. Также пошли поздравления Путина насчет соглашения по обмене заключенных.

Мне сложно охарактеризовать его заявления адекватными словами. Заявления Трампа сегодня одни, а завтра – другие. Мы пытаемся найти там логику, а ее там просто по определению нет. Трамп – набор эмоций и случайных фраз,

– сказал Клочок.

В этом контексте стоит прочитать огромное интервью Трампа для издания Bloomberg. Там четко видно, что у него нет логики, но есть какое-то утопическое представление на разные вещи. А поздравлять Путина – это абсолютно некорректно. Российский диктатор – убийца. И кандидат в президенты США должен это понимать.

Трамп – очень серьезный вызов. Но я не испытываю эйфории от того, если победит Харрис. К ней есть тоже много вопросов относительно ее взглядов во внешней политике,

– отметил Клочок.