Кандидат в президенты США от Республиканской партии обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, поздравив его с "замечательным соглашением" по обмену заключенными. Об этом Трамп заявил во время своего предвыборного митинга в Атланте.

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Трамп поздравил Путина после обмена заключенными между США и Россией

Как отметил Дональд Трамп, Путин "перехитрил американских чиновников" в рамках крупнейшей сделки по обмену заключенными со времен окончания холодной войны.

Я бы хотел поздравить Путина с замечательной сделкой,

– сказал кандидат в президенты США на митинге.

Однако по мнению Трампа, для США обмен был "ужасным". Экс-президент США отметил, что Россия добилась, чтобы Запад освободил "одних из самых выдающихся убийц".

"Мы вернули наших людей, но, Боже, мы заключаем ужасные, ужасные сделки. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент?" – спросил Трамп.

Политик не упомянул в речи ни одного заключенного

Журналисты The Washington Post отметили, что на своем предвыборном митинге Трамп не упомянул ни одного из американских заключенных, которые были освобождены в результате соглашения – в том числе репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В своих предыдущих комментариях по соглашению он также не называл ни одного из заключенных по имени, а только критиковал американское правительство. Трамп неохотно говорил о Гершковиче в течение примерно первого года заключения журналиста, но в мае наконец призвал к его освобождению.

Трамп, вероятно, начал критиковать соглашение после того, как о нем сказали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, встретившись с освобожденными заключенными.

Также кандидат в президенты США от Республиканской партии в соцсети Truth Social написал, что "наши "переговорщики" – это всегда позор для нас!".

К слову, в результате обмена между Россией, Беларусью, США, Великобританией, Германией и Словенией сторона страны-агрессора получила 10 человек, а Запад – 16.