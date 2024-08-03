Поэтому появился ряд вопросов относительно того, что означает для Украины подобное соглашение между странами Запада и Россией. Поэтому журналисты The Washington Post пообщались на эту тему с рядом украинских источников.

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Что обмен между Западом и Россией может означать для Украины

Никаких официальных заявлений относительно подобного обмена со стороны Киева обнародовано не было. В то же время сложности, важность и масштабы проведения не остались незамеченными. WP пишет, что среди украинских чиновников уже обеспокоены возможными тайными переговорами между Вашингтоном и Москвой.

Поэтому, по словам собеседников издания, Киев будет требовать от президента США Джо Байдена придерживаться позиции, которую он ранее пообещал относительно нашего государства: "ничего об Украине без Украины".

В то же время советник главы ОПУ Михаил Подоляк утверждает, что Украина сейчас "слишком независима", чтобы ее обходили стороной во время любых потенциальных переговоров и чтобы другие навязывали условия прекращения огня.

Невозможно договориться с Россией о чем-то, что касается Украины, без Украины. Цена войны слишком высока, информационное влияние Украины – слишком большое, поэтому несправедливое завершение войны принесет трагедию не только Украине,

– заверил украинский чиновник.

Впрочем, в материале говорится и о том, что украинцы осознают, что страна выживает благодаря передаче ей оружия и денег из-за рубежа. Отмечается, что если любой из этих спасительных каналов отрезать, то "Украина окажется в большой беде".

Как пишет издание, история дает веские основания для того, чтобы Киев волновался, что его принуждают к компромиссам. В частности, если вспомнить то, как 10 лет назад, когда началась война с Россией, Франсуа Олланд и Ангела Меркель подтолкнули тогдашнего президента Украины Петра Порошенко к подписанию Минских соглашений.

Однако анонимный источник среди украинских чиновников рассказал WP, что успешные обмены заключенными не означают переговоров о прекращении войны. В то же время этот чиновник подчеркнул, что Украина остается открытой для честных переговоров.

Другая часть украинских чиновников говорит, что Запад, торгуя российскими преступниками и шпионами, только создает дополнительные стимулы, чтобы Москва захватила еще больше невинных людей. Ведь Россия возвращает домой преступников, которые вскоре вернутся к подрывной деятельности против Запада.

WP добавило, что хоть обмен и стал дипломатической победой Владимира Путина, украинцы настаивают, что ему не удастся заставить их страну отказаться от своих амбиций относительно свободного, демократического будущего в Европейском Союзе.