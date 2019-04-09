"Клокочущее орлы" летят: США направили американских военных в Украину

В ближайшие дни 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США "Клокочущее орлы" прибудут в Украину. Вместе с украинскими военными они проведут совместные тренировки.

Соответствующие учения и обмен опытом собираются провести в Яворовском центре боевой подготовки. Об этом на своей Facebook-странице сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

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По его словам, такой визит американских военных стал возможным благодаря переговорам с начальником штаба армии США генералом Марком Милли, которого американский лидер Дональд Трамп предложил на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Убедился: этот боевой генерал слова на ветер не бросает,

– отметил Чалый.

Что известно о 101-й воздушно-десантной дивизии США "Клокочущее орлы"?

Это – элитное воинское соединение воздушно-десантных войск США, которое было основано в августе 1942 года. Дивизия имеет уникальную модульную структуру пехотной дивизии, но предназначена для выполнения специальных задач в роли десантно-штурмового соединения армии США с использованием вертолетов.



Во время Второй мировой войны дивизия прославилась в Нормандской и Голландской воздушно-десантных операциях, а также – в оборонительных сражениях в ходе Арденнской операции. Во Вьетнамской войне "Клокочущее орлы" действовали как ударное аэромобильное соединение, позже став воздушно-штурмовым.



Также 101-я дивизия участвовала в войне в Персидском заливе, в Афганистане и Ираке.