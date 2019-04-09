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      "Клекотливі орли" летять: США направили американських військових в Україну

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      Військові зі 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США "Клекотливі орли"
      Військові зі 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США "Клекотливі орли" / фото з відкритих джерел

      Найближчими днями 150 військових елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США "Клекотливі орли" прибудуть в Україну. Разом із українськими військовими вони проведуть спільні тренування.

      Відповідні навчання та обмін досвідом збираються провести у Яворівському центрі бойової підготовки. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив посол України у США Валерій Чалий.

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      За його словами, такий візит американських військових став можливим завдяки перемовинам з начальником штабу армії США генералом Марком Міллі, якого американський лідер Дональд Трамп запропонував на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

      Пересвідчився: цей бойовий генерал слів на вітер не кидає,
      – зазначив Чалий.

      Що відомо про 101-шу повітряно-десантну дивізію США "Клекотливі орли"?Це – елітне військове з’єднання повітряно-десантних військ США, яке було засноване у серпні 1942 року. Дивізія має унікальну модульну структуру піхотної дивізії, але призначена для виконання спеціальних завдань в ролі десантно-штурмового з’єднання армії США з використанням вертольотів.

      Під час Другої світової війни дивізія прославилась у Нормандській і Голландській повітряно-десантних операціях, а також – в оборонних битвах у ході Арденської операції. У В’єтнамській війні "Клекотливі орли" діяли як ударне аеромобільне з’єднання, пізніше ставши повітряно-штурмовим.

      Також 101-ша дивізія брала участь у війні в Перській затоці, в Афганістані та Іраку.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Збройні сили України
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