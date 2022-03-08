КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий: желающие должны заполнить анкету

Соответствующую информацию обнародовал нардеп Даниил Гетманцев. Об этом он сообщил 8 марта – на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Предприятия могут эвакуироваться из зоны боев

КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий на Запад Украины. Если вы являетесь владельцем или менеджером предприятия и хотите перевести полностью или частично производственные мощности и своих людей – обращайтесь по ссылке,

– написал Гетманцев.

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рассказал, что предприятиям создадут надлежащие условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.



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