КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий: желающие должны заполнить
Источник:телеграм Данила Гетманцева
КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий: желающие должны заполнить анкету
Соответствующую информацию обнародовал нардеп Даниил Гетманцев. Об этом он сообщил 8 марта – на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Предприятия могут эвакуироваться из зоны боев
КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий на Запад Украины. Если вы являетесь владельцем или менеджером предприятия и хотите перевести полностью или частично производственные мощности и своих людей – обращайтесь по ссылке,
– написал Гетманцев.
Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рассказал, что предприятиям создадут надлежащие условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.
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