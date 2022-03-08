Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Данило Гетманцев. Про це він повідомив 8 березня – на 13 день війни, яку Росія почала проти України.

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Підприємства можуть евакуюватись з зони боїв

КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на Захід України. Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтесь за посиланням,

– написав Гетьманцев.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розповів, що підприємствам створять належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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