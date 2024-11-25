"Распаковка" KN-23/KN-24: северокорейские ракеты с иностранными компонентами 2023 года выпуска

В баллистических ракетах KN-23/KN-24 северокорейского производства, которые Россия использовала в войне против Украины, обнаружены компоненты, произведенные 19 компаниями из семи стран: США, Китая, Японии, Нидерландов, Германии, Великобритании и Швейцарии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По меньшей мере один из компонентов – преобразователь напряжения британского производителя XP Power – изготовлен в феврале 2023 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину,

– говорится в сообщении.

Разведчики в частности приводят данные с ресурса War&Sanctions. Так, согласно им, Россия получила от Северной Кореи более 100 таких ракет, а их использование в войне началось в конце 2023 года.

Северокорейские ракеты с иностранными компонентами / Фото ГУР МО

КНДР причастна к военным преступлениям

Вместе с ракетами КНДР направила в Россию военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и участвовали в военных преступлениях.

"Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились гражданские украинцы как в прифронтовых общинах, так и в отдаленных от линии боевого соприкосновения населенных пунктах", – отметили в ГУР.

Жертвы ударов:

2 января 2024 года северокорейская ракета попала в киевскую многоэтажку, в результате чего погибли 4 человека.

11 августа 2024 года обломки ракеты KN-23/KN-24 в Киевской области убили 4-летнего мальчика и его отца, еще 3 человека получили ранения.

ГУР отмечает, что Россия, КНДР и Иран используют совместные схемы для обхода международных санкций, что позволяет им получать технологии для вооружения. Разведка подчеркивает необходимость усиления механизмов экспортного контроля для предотвращения подобных нарушений.