Россия передаст КНДР технологии для изготовления "Шахедов", – Буданов

Россия предоставит для КНДР технологии, чтобы помочь ей производить беспилотники-камикадзе дальнего радиуса действия. В частности, речь идет о "Шахедах", которые ранее поставлял Иран.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью The War Zone в субботу, 7 июня, передает 24 Канал. Страны-союзники также работают над повышением точности баллистических ракет малой дальности КН-23.

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Что известно о производстве БпЛА

По словам Буданова, пока существуют только договоренности о начале создания на территории КНДР мощностей по производству российской версии иранских беспилотников "Шахед".

Это, безусловно, приведет к изменению военного баланса в регионе между Северной и Южной Кореей,

– подчеркнул глава разведки.

Таким образом в обмен на поставку войск и вооружений Россия передает своей союзнице технологии. Кроме информации о производстве БпЛА, речь идет о модернизации авиационных средств поражения и особых технологиях на подводных лодках.

Напомним, в ответе на запрос Forbes Ukraine в ГУР отметили, что Россия производит около 2 700 "Шахедов" и 2 500 беспилотников-имитаторов в месяц. Это свидетельствует о пятикратном росте производства по сравнению с летом 2024 года.