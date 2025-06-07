Россия передаст КНДР технологии для изготовления "Шахедов", – Буданов
- Существуют договоренности о начале создания на территории КНДР мощностей по производству дронов-камикадзе "Шахед".
- По словам Буданова, это изменит военный баланс в регионе между Северной и Южной Кореей.
Россия предоставит для КНДР технологии, чтобы помочь ей производить беспилотники-камикадзе дальнего радиуса действия. В частности, речь идет о "Шахедах", которые ранее поставлял Иран.
Об этом рассказал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью The War Zone в субботу, 7 июня, передает 24 Канал. Страны-союзники также работают над повышением точности баллистических ракет малой дальности КН-23.
Смотрите также В NYT рассказали, как гражданские добровольцы по ночам уничтожают "Шахеды" под Киевом
Что известно о производстве БпЛА
По словам Буданова, пока существуют только договоренности о начале создания на территории КНДР мощностей по производству российской версии иранских беспилотников "Шахед".
Это, безусловно, приведет к изменению военного баланса в регионе между Северной и Южной Кореей,
– подчеркнул глава разведки.
Таким образом в обмен на поставку войск и вооружений Россия передает своей союзнице технологии. Кроме информации о производстве БпЛА, речь идет о модернизации авиационных средств поражения и особых технологиях на подводных лодках.
Напомним, в ответе на запрос Forbes Ukraine в ГУР отметили, что Россия производит около 2 700 "Шахедов" и 2 500 беспилотников-имитаторов в месяц. Это свидетельствует о пятикратном росте производства по сравнению с летом 2024 года.