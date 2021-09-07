Такую информацию от источников получило южнокорейское агентство Yonhap. Военный ночной парад состоится 9 сентября.

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В Пхеньян стянули технику и военных

СМИ пишут, что во время парада власть КНДР может передать послание для Южной Кореи и США.

Ранее в Пхеньяне заметили доказательства подготовки к мероприятию: десятки тысяч военных и техника. Еще одной датой возможного проведения является 10 октября – день основания правящей партии.

Предыдущий раз парад проводили в октябре 2020

Отметим, что предыдущий раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года. Мероприятие было очень масштабным, ведь отмечали 75-летие основания партии. На параде представили новую межконтинентальную баллистическую ракету, баллистическую ракету на подводных лодках и другие современные военные средства.

Ранее Нестабильный режим: почему в КНДР вновь начались проблемы

Обратите внимание! Ранее в МАГАТЭ заявили, что Северная Корея перезапускает свой ядерный реактор – тот, на котором могут производить плутоний. Это вещество необходимо для создания ядерного оружия.