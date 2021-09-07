Таку інформацію від джерел отримало південнокорейське агентство Yonhap. Військовий нічний парад відбудеться 9 вересня.

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До Пхеньяна стягнули техніку та військових

ЗМІ пишуть, що під час параду влада КНДР може передати послання для Південної Кореї та США.

Раніше у Пхеньяні помітили докази підготовки до заходу: десятки тисяч військових та техніка. Ще однією датою можливого проведення є 10 жовтня – день заснування правлячої партії.

Попередній раз парад проводили у жовтні 2020

Зазначимо, що попередній раз КНДР проводила парад у жовтні 2020 року. Захід був дуже масштабний, адже відзначали 75-річчя заснування партії.. На параді представили нову міжконтинентальну балістичну ракету, балістичну ракету на підводних човнах та інші сучасні військові засоби.

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Зверніть увагу! Раніше в МАГАТЕ заявили, що Північна Корея перезапускає свій ядерний реактор – той, на якому можуть виготовляти плутоній. Ця речовина потрібна для створення ядерної зброї.