Южнокорейские официальные лица предполагая, что КНДР могла сфабриковать информацию об успехе. Там считают, что этим они хотят скрыть неудачный запуск.

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Что известно об испытаниях КНДР нового вооружения

В издании отмечают, что это уже второй раз за последние дни, когда Южная Корея ставит под сомнение заявления Северной Кореи о разработке новых вооружений, на фоне обострения напряженности между странами.

По информации официального новостного агентства КНДР KCNA, испытание в понедельник включало запуск ракеты Hwasongpho-11 Da-4.5, которая может нести боеголовку весом 4,5 тонны. Испытания имело целью проверить стабильность полета ракеты и точность попадания на максимальной дальности 500 километров и минимальной 90 километров.

Почему в Южной Корее ставят под сомнение заявления КНДР

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Джун сообщил на брифинге, что вторая северокорейская ракета упала на безлюдной территории вблизи Пхеньяна. Он отметил, что немного предыдущих испытаний Северной Кореи были направлены на наземные цели.

По оценке Северной Кореи, мы рассматриваем возможность обмана,

– сказал Ли.

Южнокорейские военные заявили, что вторая северокорейская ракета, возможно, вела себя аномально во время начальной стадии полета. Они добавили, что если ракета взорвалась, ее обломки, вероятно, рассыпались на землю.

KCNA не сообщила, откуда была запущена новая ракета и где она приземлилась. В отличие от предыдущих испытаний оружия, Северная Корея также не опубликовала никаких фотографий с понедельничного теста. Факт проверки максимальной и минимальной дальности ракеты свидетельствует о том, что КНДР осуществила два запуска.

Официальное агентство новостей Северной Кореи, ссылаясь на Управление ракет КНДР, сообщила, что Северная Корея снова испытает ракету позже в июле, чтобы проверить ее характеристики на средней дальности 250 километров.

Некоторые эксперты считают, что запуск ракет по наземным целям может быть связан с попытками проверить, насколько мощные боеголовки для уничтожения подземных бункеров и сооружений.

Как КНДР могла обмануть мир

Военный эксперт из Сеула Шин Джонву отметил, что отсутствие фотографий запуска указывает на высокую вероятность того, что КНДР пытается обмануть внешний мир, чтобы скрыть неудачный запуск.

Он считает, что Северная Корея, вероятно, запустила уже существующую ракету в понедельник, а не новую, как было заявлено.

Аналитик из Института политических исследований Асана Янг Ук отметил, что испытания в понедельник отражают стремление КНДР получить разнообразные конвенционные вооружения. Но он также отметил, что если бы Северная Корея действительно достигла успеха в поражении наземной цели, она бы уже опубликовала соответствующие изображения, как это делала ранее.

В издании заметили, что с 2022 года Северная Корея резко активизировала испытания оружия, чтобы увеличить свой ядерный арсенал. Заявленные КНДР дальности новой ракеты свидетельствуют о ее направленности на Южную Корею.

Эксперты говорят, что Северная Корея в конце концов хочет использовать расширенный арсенал оружия для увеличения своих позиций в будущей дипломатии с США.