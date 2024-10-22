Россия может послать военных из Северной Кореи для зимних штурмов на востоке Украины, в частности в районе Покровска. Об этом сообщает The Guardian.

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Почему КНДР может направить войска в Украину?

Аналитик британского центра RUSI Сэм Крэнни-Эванс отмечает, что солдаты КНДР могут выполнять различные функции: у линии фронта "для поддержки логистики и инженерии – перемещения боеприпасов, копания укреплений" или глубже в тылу или внутри России, чтобы освободить больше собственных войск Кремля, или просто пойти "на тренировочную ротацию", где они "просто получат боевые знания".

Такой союз укрепляет "ось потрясений". В него входят Россия, Северная Корея, Иран и Китай с целью бросить вызов военной доминации Запада. По словам Ричарда Фонтейна из Центра новой американской безопасности, Кремль оказывает политическую поддержку Пхеньяну, которую ранее оказывал только Пекин. Также возможна передача военных технологий, в частности ракетных и подводных.

С августа КНДР отправила России около 8 миллионов снарядов различного калибра.

NIS считает, что она отслеживала 70 поставок боеприпасов – снарядов, ракет и противотанковых ракет – из Северной Кореи в Россию с августа прошлого года, перевозя по оценкам 8 мм патронов оружия, включая российские 152-мм и 122-мм снаряды, столь важные для разрушительных фронтовых атак Москвы,

– сообщила разведка Южной Кореи.