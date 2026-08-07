Кореовед, председатель общества "Украина – КНДР" Николай Полищук в эфире 24 Канала объяснил, насколько реалистичен такой сценарий и почему Пхеньян сам заинтересован в том, чтобы опробовать свои разработки в реальной войне. В то же время он предупредил, что из-за чрезвычайной закрытости КНДР далеко не все сообщения о масштабах ее помощи России можно считать подтвержденными.

Северокорейские установки могут сразу же пойти в бой

Интересы Москвы и Пхеньяна в таком сотрудничестве совпадают. Россия ищет дополнительные средства для нанесения ударов по Украине, а КНДР получает возможность проверить свои разработки в реальной войне, продолжать получать ресурсы от Москвы и интегрировать собственные ракетные системы в российскую военную систему.

Вероятность того, что такие договоренности существуют и все это разворачивается, без сомнения, существует,

– отметил Полищук.

Говорить о том, насколько далеко зашла реализация этих планов, пока сложно. Для этого нужны подтверждения из независимых источников. Ракетные комплексы невозможно долго скрывать: их перемещение и пуски должны фиксироваться. Полищук упомянул подтвержденный удар северокорейской ракетой по району Кривого Рога, однако неизвестно, запускали ли ее именно с установки КНДР.

Если эти установки появятся, мы это почувствуем. Их не будут привозить и не будут использовать. Если они появятся, то сразу пойдут в бой,

– пояснил кореевед.

Пока что наличие таких комплексов в России не имеет достаточного независимого подтверждения. Их фактическое развертывание можно будет оценивать уже по зафиксированным перемещениям и боевому применению.

Данные о 120 ракетах еще требуют подтверждения

В публичном пространстве появляются сообщения о возможной передаче России 120 ракет, шести пусковых установок и северокорейских военных, которые должны их обслуживать. Часть таких данных распространяют международные СМИ и разведывательные службы, однако проверять информацию о КНДР особенно сложно из-за почти полной закрытости страны.

О Северной Корее очень часто появляется сенсационная информация, не соответствующая действительности. Она почти ничего о себе не сообщает и ничего не опровергает, поэтому для распространения недостоверных данных фактически развязаны руки,

– пояснил Полищук.

Больше всего информации о военной активности КНДР имеют американские, южнокорейские и японские спецслужбы, которые следят за перемещениями войск и подготовкой на ее территории. В то же время они нечасто раскрывают все имеющиеся данные. Информацию о возможном появлении северокорейских установок, по словам кореоведа, распространяло и украинское ГУР.

Надеюсь, наше ГУР располагает информацией от тех стран, которые следят за передвижениями военных и военной подготовкой в Северной Корее. Думаю, эти выводы основаны на данных разведок, которые занимаются КНДР и делятся ими с Украиной,

– сказал он.

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