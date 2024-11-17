Военный эксперт Игорь Козий рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, планы запустить массовое производство дронов-камикадзе – реальны. Возможно, это обусловлено привлечением северокорейских войск в войне против Украины, ведь Россия в ответ на такое сотрудничество может предоставлять КНДР все необходимое для развития военно-промышленного комплекса этого государства.

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Договоренность между Россией и КНДР

Игорь Козий предположил, что между Россией и Северной Кореей есть договоренность. В ответ на поддержку Ким Чен Ына в войне, которую страна-агрессорка начала против Украины, оккупанты будут предоставлять КНДР современные технологии. Это должно позволить северокорейским вооруженным силам выйти на новый уровень.

Военный эксперт высказал мнение, что Северной Корее будет непросто овладеть новыми технологиями, потому что рядом есть Китай.

Не забывайте, несмотря на то, что Си Цзиньпин вроде бы находится в стороне, но все же играет очень важную роль, ведь имеет влияние на КНДР,

– отметил он.

К слову, Китай официально заявил, что нет информации о присутствии северокорейских войск в России. Там также призвали все стороны способствовать деэскалации и политическому урегулированию конфликта.