В КНДР мужчину приговорили к смерти из-за сериала "Игра в кальмара"

Житель Северной Кореи незаконно завез в страну популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара". За это его приговорили к расстрелу.

Мужчину должны расстрелять за то, что он продавал флешки с эпизодами сериала. Более того, семерых школьников приговорили к заключению из-за такой покупки.

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Школьник получил пожизненное

Один из учеников, купивший флешку, получил пожизненный срок. Другим школьникам присудили по 5 лет каторги.

В учебном заведении проводят обыски. Daily Mail пишет, что уволили директора школы и классную руководительницу. Их могут сослать на угольные шахты.

Все началось на прошлой неделе, когда ученик средней школы тайно купил флешку с южнокорейской драмой "Игра в кальмара" и посмотрел ее с одним из своих лучших друзей в классе,

– говорится в сообщении.

Почему такие жестокие наказания

В январе 2021 года в КНДР приняли закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры". Он предусматривает наказание в виде расстрела за распространение, просмотр или хранение фильмов или книг из "капиталистических стран". В КНДР таковыми считают Южную Корею и США.

В КНДР критиковали сериал

Правительство Северной Кореи раскритиковало сериал "Игра у кальмара", назвав его примером "дикости в южнокорейском капиталистическом обществе". Говорили, что лента отражает неравенство, где сильные эксплуатируют слабых.