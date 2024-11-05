"Решительно осуждаем": страны G7 готовят ответ за использование войск КНДР Россией

Россия готовит тысячи северокорейских военных для войны против Украины. Страны G7 вместе с союзниками решили подготовить скоординированный ответ на это.

Кроме того, они в очередной раз выразили свою обеспокоенность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление G7.

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Поддержка КНДР России будет иметь серьезные последствия для мира

"Мы, министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Высокий представитель Европейского Союза, выражаем серьезную обеспокоенность относительно развертывания войск КНДР в России для потенциального их использования на поле боя против Украины", – говорится в заявлении.

Министры G7 в документе подтвердили, что в Россию переброшено несколько тысяч военных КНДР. Они боятся что такая прямая поддержка российской агрессии будет иметь серьезные последствия для мира.

Прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий России компенсировать свои потери, означала бы опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейского и индо-тихоокеанского мира и безопасности. Это было бы дальнейшим нарушением международного права, в том числе важнейших принципов Устава ООН,

– заявили страны.

Поэтому в своем заявлении они "решительно осудили усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией", в частности, экспорт КНДР и незаконные закупки Россией северокорейских баллистических ракет. В G7 говорят, что это является "нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

"Мы также глубоко обеспокоены возможностью любой передачи ядерных или баллистических ракет связанных с Россией технологий из России в КНДР в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН. Мы призываем КНДР прекратить оказание помощи в агрессивной войне России", – добавили в заявлении.

Наконец страны G7 решили вновь подтвердить "непоколебимую приверженность поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность". Они заверили, что работают с международными партнерами для скоординированной реакции на сотрудничество России с КНДР.