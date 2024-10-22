Сейчас сестра Ким Чен Ына является заместителем директора департамента центрального комитета правящей партии. Об этом пишет издание Korea JoongAng Daily.

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Ким считает заявления о присутствии армии КНДР в Украине провокацией

Заявления о том, что войска КНДР воюют на стороне России, Ким назвала "военной провокацией". Также она заявила, что Сеул и Киев являются "прямыми аналогами" в "безрассудных замечаниях" в отношении ядерных государств.

"Военная провокация против государства, которое имеет ядерное оружие, может привести к ужасной ситуации, которую невозможно представить политикам и военным экспертам в любой большой или малой стране мира с их нормальным мышлением", – взялась угрожать она миру.

Ким считает, что такие заявления могут делать только "сумасшедшие в сеульском и киевском режимах",

Кажется, это общая черта плохих собак, выращенных США,

– цинично заявила родственница северокорейского диктатора.

Вспомнила она также распространение антипхеньянских листовок над Северной Кореей. Она пригрозила Сеулу и заявила, что "никто не знает, как завершится возмездие и месть.

"Такое заявление вписывается в типичное поведение Ким Ё Чжон, которая неоднократно отрицала военную поддержку России со стороны КНДР и обвиняла США в том, что те подвергают Европу опасности, поставляя оружие Украине", – прокомментировали скандальное высказывание Ким в Центре противодействия дезинформации.