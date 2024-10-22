Наразі сестра Кім Чен Ина є заступницею директора департаменту центрального комітету правлячої партії. Про це пише видання Korea JoongAng Daily.

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Кім вважає заяви про присутність армії КНДР в Україні провокацією

Заяви про те, що війська КНДР воюють на боці Росії, Кім назвала "військовою провокацією". Також вона заявила, що Сеул і Київ є "прямими аналогами" у "нерозважливих зауваженнях" щодо ядерних держав.

"Військова провокація проти держави, яка має ядерну зброю, може призвести до жахливої ​​ситуації, яку неможливо уявити політикам і військовим експертам у будь-якій великій чи малій країні світу з їхнім нормальним мисленням", – взялася погрожувати вона світу.

Кім вважає, що такі заяви можуть робити лише "божевільні у сеульському та київському режимах",

Здається, це спільна риса поганих собак, вирощених США,

– цинічно заявила родичка північнокорейського диктатора.

Пригадала вона також розповсюдження антипхеньянських листівок над Північною Кореєю. Вона пригрозила Сеулу і заявила, що "ніхто не знає, як завершиться відплата та помста.

"Така заява вписується в типову поведінку Кім Йо Чжон, яка неодноразово заперечувала військову підтримку Росії з боку КНДР та звинувачувала США у тому, що ті наражають Європу на небезпеку, постачаючи зброю Україні", – прокоментували скандальне висловлювання Кім у Центрі протидії дезінформації.