Тем временем Генсек НАТО на брифинге назвал привлечение солдат КНДР к войне "значительной эскалацией". Об этом пишет Bloomberg.

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"Война в Украине превращается во все более глобальную"

Утверждается, что КНДР может отправить на войну против Украины тысячи солдат.

"Ожидается, что Северная Корея направит около 12 000 военных в западный российский Курский регион, где украинские силы достигли успехов в этом году, и возможно дополнительное развертывание", – пишет Bloomberg.

Президент США Байден, комментируя сотрудничество России и Северной Кореи, заявил, что у Штатов "есть варианты, но это зависит от того, что они будут делать".

Bloomberg пишет, что США и их союзникам придется решить, "сравнивать ли это обострение с эскалацией из-за шага Северной Кореи". Там официальные лица уже заявляют, что такой поступок КНДР превращает войну в Украине на все более глобальную с большим количеством "внешних игроков".

Рюте призвал Россию и КНДР немедленно прекратить свое сотрудничество и сказал, что отправка северокорейских войск в Курск представляет угрозу безопасности Европы, а также Индо-Тихоокеанскому региону.

Как мир может решить вопрос с участием КНДР в войне

Южная Корея готова отправлять оружие в Украину, отменяя политику запрета летальной помощи стране, находящейся в состоянии войны.

"Если бы некоторые из огромных запасов артиллерийских снарядов в Сеуле начали направляться непосредственно в Киев вместе с поставками Пхеньяна в Россию, это привело бы к тому, что в войне участвовали две крупнейшие артиллерийские силы мира", – пишет издание.

А министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что французская идея направить западный персонал в Украину, "теперь должна быть пересмотрена, лучше поздно, чем никогда". Ранее этого боялись партнеры, потому что считали, что инструкторы и другой военный персонал могут стать мишенью Москвы.

Также в НАТО могли бы позволить союзникам защищать украинское воздушное пространство из соседних стран, таких как Польша и Румыния.

Еще один вариант – снятие ограничений на дальние удары вглубь России. Но в Bloomberg отметили, что это заставило бы пересмотреть то, что ранее было красной линией Байдена.

Москва и Пхеньян уже ввели жесткие санкции, а запасы оружия союзников исчерпаны. В связи с этим остается немного способов, которыми США и Европа могут оплатить расходы за участие Северной Кореи, не усугубляя конфликт еще больше. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что это будет "очень, очень серьезная проблема", если северокорейские войска будут участвовать в войне от имени России,

– добавляют там.

Также в США уже говорят, что "следовало сделать больше на ранней стадии", то есть сразу после того, как КНДР начала помогать России ракетами.

В то же время в Штатах отмечают, что скорее всего не смогут принять каких-либо важных решений до выборов в США 5 ноября.