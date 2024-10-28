Тим часом Генсек НАТО на брифінгу назвав залучення солдатів КНДР до війни "значною ескалацією". Про це пише Bloomberg.

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"Війна в Україні перетворюється на все більш глобальну"

Стверджується, що КНДР може відправити на війну проти України тисячі солдатів.

"Очікується, що Північна Корея направить близько 12 000 військових до західного російського Курського регіону, де українські сили досягли успіхів цього року, і можливе додаткове розгортання", – пише Bloomberg.

Президент США Байден, коментуючи співпрацю Росії та Північної Кореї, заявив, що у Штатів "є варіанти, але це залежить від того, що вони будуть робити".

Bloomberg пише, що США та їхнім союзникам доведеться вирішити, чи "порівнювати це загострення з ескалацією через крок Північної Кореї". Там офіційні особи уже заявляють, що такий вчинок КНДР перетворює війну в Україні на все більш глобальну з більшою кількістю "зовнішніх гравців".

Рюте закликав Росію та КНДР негайно припинити свою співпрацю та сказав, що відправка північнокорейських військ до Курська становить загрозу безпеці Європи, а також Індо-Тихоокеанському регіону.

Як світ може вирішити питання з участю КНДР у війні

Південна Корея готова надсилати зброю в Україну, скасовуючи політику заборони летальної допомоги країні, яка перебуває у стані війни.

"Якби деякі з величезних запасів артилерійських снарядів у Сеулі почали спрямовуватися безпосередньо до Києва разом із поставками Пхеньяна до Росії, це призвело б до того, що у війні брали участь дві найбільші артилерійські сили світу", – пише видання.

А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що французька ідея направити західний персонал в Україну, "тепер має бути переглянута, краще пізно, ніж ніколи". Раніше цього боялися партнери, бо вважали, що інструктори та інший військовий персонал можуть стати мішенню Москви.

Також у НАТО могли б дозволити союзникам захищати український повітряний простір з сусідніх країн, таких як Польща та Румунія.

Ще один варіант – зняття обмежень на дальні удари вглиб Росії. Але у Bloomberg зауважили, що це змусило б переглянути те, що раніше було червоною лінією Байдена.

Москва та Пхеньян вже запровадили жорсткі санкції, а запаси зброї союзників вичерпані. У зв'язку з цим залишається небагато способів, якими США та Європа можуть сплатити витрати за участь Північної Кореї, не посилюючи конфлікт ще більше. Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що це буде "дуже, дуже серйозна проблема", якщо північнокорейські війська будуть брати участь у війні від імені Росії,

– додають там.

Також у США вже кажуть, що "слід було зробити більше на ранній стадії", тобто одразу після того, як КНДР почала допомагати Росії ракетами.

Водночас у Штатах зауважують, що скоріш за все не зможуть прийняти будь-яких важливих рішень до виборів у США 5 листопада.