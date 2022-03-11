КНДР начала восстанавливать тоннели на ядерных полигонах, – военные Южной Кореи

Северная Корея возобновляет тоннели на своих ядерных полигонах, сообщили военные Южной Кореи.

С 2005 г. КНДР создает ядерное оружие. В 2006 году Северная Корея заявила об успешных ядерных испытаниях.

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Известно, что в 2017 году засыпался тоннель для испытания ядерного оружия, в результате чего могли погибнуть 200 человек. Сейчас, по свидетельству южнокорейских военных, этот тоннель восстанавливают.

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