Исследователи обнаружили несколько десантных кораблей России, которые могу включать каждый по несколько сотен солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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О чем свидетельствуют спутниковые снимки

Исследователи установили, что 17 октября у десантного корабля "Николай Вилков" находились грузовик, а кран судна был активен. Уже 20 октября грузовик скрылся, а кран был в неактивном положении. Это может свидетельствовать о высадке военных.

Также на спутниковых снимках были зафиксированы корабли классов "Ропуха" и "Аллигатор", совпадающие с фотографиями Министерства обороны Японии, сделанными еще в марте 2022 года, когда эти суда проходили японские территориальные воды.

Каждый из зафиксированных кораблей способен перевозить несколько сот солдат, что может свидетельствовать о масштабных военных перемещениях.

По данным аналитиков, порт "Дунай" активно использовался для транспортировки грузов между Россией и КНДР с момента, когда Пхеньян начал открыто поддерживать российское вторжение в Украину в 2023 году.



Спутниковое фото, где у российского судна стоит грузовик / фото James Martin Center для Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC



Спутниковое фото, где у российского судна уже нет грузовика, а кран в неактивном положении / фото James Martin Center для Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC