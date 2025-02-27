Дослідники виявили кілька десантних кораблів Росії ,які можу тьвмістити кожен по кілька сотень солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Про що свідчать супутникові знімки

Дослідники встановили, що 17 жовтня біля десантного корабля "Ніколай Вілков" перебували вантажівка, а кран судна був активний. Вже 20 жовтня вантажівка зникла, а кран був у неактивному положенні. Це може свідчити про висадку військових.

Також на супутникових знімках було зафіксовано кораблі класів "Ропуха" та "Алігатор", які співпадають із фотографіями Міністерства оборони Японії, зробленими ще в березні 2022 року, коли ці судна проходили японські територіальні води.

Кожен із зафіксованих кораблів здатний перевозити кілька сотень солдатів, що може свідчити про масштабні військові переміщення.

За даними аналітиків, порт "Дунай" активно використовувався для транспортування вантажів між Росією та КНДР із моменту, коли Пхеньян почав відкрито підтримувати російське вторгнення в Україну у 2023 році.



Супутникове фото, де біля російського судна стоїть вантажівка / фото James Martin Center для Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC



Супутникове фото, де біля російського судна вже немає вантажівки, а кран у неактивному положенні / фото James Martin Center для Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC