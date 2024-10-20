Глава ГУР Кирилл Буданов недавно сказал, что до 1 ноября КНДР отправит в Россию 11 тысяч солдат. Зато глава Министерства обороны США Ллойд Остин не может подтвердить, что агрессорка уже начала это делать.

Смотрите также Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

Это вызывает беспокойство

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея направила войска в Россию, чтобы позже развернуть их на войне в Украине. Однако он сказал, что такой шаг вызывает беспокойство, если это действительно так.

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила 1500 военнослужащих спецназа на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах. Вероятно, их отправят воевать против Украины.

Ранее французский министр заявил, что участие военных КНДР в войне против Украины может привести к новым масштабам эскалации.

Кроме этого, это свидетельствует о трудностях России в противостоянии Украине.

