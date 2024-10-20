Очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно сказав, що до 1 листопада КНДР відправить до Росії 11 тисяч солдатів. Натомість голова Міністерства оборони США Ллойд Остін не може підтвердити, що агресорка вже почала це робити.

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Це викликає занепокоєння

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея направила війська до Росії, щоб пізніше розгорнути їх на війні в Україні. Проте він сказав, що такий крок викликає занепокоєння, якщо це дійсно так.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила 1500 військовослужбовців спецназу на Далекий Схід Росії для навчання та акліматизації на місцевих військових базах. Ймовірно, їх відправлять воювати проти України.

Раніше французький міністр заявив, що участь військових КНДР у війні проти України може призвести до нових масштабів ескалації.

Крім цього, це свідчить про труднощі Росії в протистоянні Україні.

