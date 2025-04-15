Тысячи контейнеров с боеприпасами: СМИ раскрыли детали передачи помощи России от КНДР

Северная Корея продолжает помогать российскому диктатору Владимиру Путину в его захватнической войне против Украины. За 20 месяцев она отправила Кремлю более 15 800 контейнеров с боеприпасами.

Аналитики идентифицировали по меньшей мере 64 поставки из КНДР в Россию с августа 2023 года по март 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek и Reuters.

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Что известно о помощи Северной Кореи России

По данным изданий, значительные объемы военной помощи сделали Северную Корею критически важным поставщиком для Кремля. Там отмечают, что благодаря этим поставкам КНДР российская армия получила от 4,2 до 5,8 миллиона боеприпасов.

Стоит заметить, что в транспортировке северокорейских боеприпасов участвовали 4 грузовые суда под российским флагом, а именно "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".

Северокорейский поток боеприпасов позволяет России сохранять наступательный импульс, он подрывает эффективность западной военной помощи Украине,

– говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что в случае, если этот "поток оружия" оставить без внимания, он может еще больше склонить ситуацию на поле боя в пользу россиян и угрожать безопасности Европы и Восточной Азии.

Отметим, что Северная Корея помогает России не только боеприпасами, но и предоставляет своих солдат. В Институте изучения войны считают, что она использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала.