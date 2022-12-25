КНДР передала вагнеровцам оружие: мог ли к этому приложить руку Китай

Из-за наложенных санкций в России не только проблемы с изготовлением собственного оружия, но и с закупкой нового. Впрочем, оккупанты пытаются выкручиваться, как могут. Недавно стало известно, что ЧВК Вагнера закупила вооружение у КНДР.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, о такой закупке должен был знать Китай, который имеет определенное влияние на КНДР. Но, вероятнее всего, все произошло просто при молчаливом согласии Пекина.

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Для Китая этот вопрос не является приоритетным. Там мыслят и масштабируют свою политику в более стратегических целях. Хотя Китай действительно оказывает определенное влияние на КНДР. Но думаю, что это решение принималось более самостоятельно. Решал сам Ким Чен Ын,

– отметил Ференс.

В России есть проблемы с вооружением

Как отметил Ференс, вся эта ситуация демонстрирует, что в России стает меньше вооружения. Хотя раньше они рассказывали, что имеют самый лучший в мире военно-промышленный комплекс замкнутого цикла.

Несмотря на это, действия России показывают, что она готовится к затяжной войне. А автократические режимы начинают сотрудничать и поддерживать друг друга.

Составляют определенные связи между автократиями. Когда один авторитарный лидер обращается к другому лидеру-маргиналу, чтобы каким-либо образом получить оружие. Таковы реалии. В глобальном контексте мы видим претензии автократических режимов, чтобы пересматривались либеральные демократические правила игры на глобальном мировом рынке,

– подчеркнул Ференс.

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