Про це 24 каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, про таку закупівлю мав би знати Китай, який має певний вплив на КНДР. Але, найімовірніше, все відбулося просто за мовчазної згоди Пекіну.

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Для Китаю це питання не є пріоритетним. Там мислять і масштабують свою політику в більш стратегічних цілях. Хоча Китай дійсно має певний вплив на КНДР. Але думаю, що це рішення приймалося більш самостійно. Вирішував сам Кім Чен Ин,

– зазначив Ференс.

В Росії вичерпується озброєння

Як зазначив Ференс, вся ця ситуація демонструє, що в Росії вичерпується озброєння. Хоч раніше вони розповідали, що мають найкращий у світі військово-промисловий комплекс замкнутого циклу.

Попри це, дії Росії демонструють, що вона готується до затяжної війни. А автократичні режими починають співпрацювати та підтримувати один одного.

Складають певні зв'язки між автократіями. Коли один авторитарний лідер звертається до іншого маргіналізованого лідера, щоб якимсь чином отримати зброю. Такі реалії. В глобальному контексті бачимо претензії автократичних режимів, щоб переглядалися ліберальні демократичні правила гри на глобальному світовому ринку,

– наголосив Ференс.

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