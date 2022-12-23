Незалежно від того, надаватиме Північна Корея озброєння ПВК "Вагнера" чи регулярним російським військам, якщо буде серйозна кількість зброї, то це може уповільнити розгром армії країни-агресорки. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров.

Варте уваги Захід приборкає Іран, тому він сильно не допоможе Росії, – політолог

Як на війну в Україні вплине передача КНДР зброї Росії

Якщо ж КНДР передала Росії невелику кількість озброєння, ймовірно, це не впливатиме на хід бойових дій на території нашої держави. У такому разі це трохи сповільнить поразку російських військ, але незначно – на кілька днів або тиждень.

Ми не знаємо, чи передавала КНДР озброєння окрім ПВК "Вагнера" ще й регулярним частинам російської армії,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, такий варіант є цілком можливим. Насамперед мовиться про передачу артилерійських снарядів, оскільки це є дуже важливим та необхідним для країни-агресорки.

Федоров припустив, як на війну в Україні вплине передача КНДР зброї Росії: дивіться відео

КНДР немає що втрачати

Північна Корея має велику кількість накопиченої артилерії та боєприпасів до неї, адже з 1950-х років там готуються до війни з Південною Кореєю та Сполученими Штатами. До того ж там вважають, що гроші їм не завадять, тому, ймовірно, і продають зброю Росії.

"Північна Корея є міжнародним ізгоєм й від того, що вона попаде під чергові санкції за передачу озброєння та порушення збройного ембарго, яке на Росію наклали США та весь цивілізований світ – особливо не постраждає. Вона й без того перебуває під дуже жорсткими санкціями", – зазначив військовий експерт.

Утім, він додав, що передача північнокорейського озброєння Росії не матиме значного впливу на хід війни в Україні.

У Північній Кореї заперечують передачу зброї

Міністерство закордонних справ Північної Кореї поспішило спростувати заяву Сполучених Штатів щодо надання країні-агресорці озброєння. У відомстві зазначили, що між Росією та КНДР "ніколи не відбувалося жодних збройних операцій".

Саму ж інформацію, у якій йдеться про передачу Росії зброї з боку КНДР, назвали "найабсурднішою вигадкою". І що вона, наголосили у міністерстві, – "не варта жодних коментарів або інтерпретацій".