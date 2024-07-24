КНДР приземлила шар с мусором на офис президента Южной Кореи

Режим Ким Чен Ына продолжает устраивать провокации против Сеула. Воздушный шар с кучей мусора упала на территорию офиса президента Юн Соль Йоля.

В среду, 24 июля, на территории офиса президента "сел" мусорный шар. Об этом сообщили в Службе безопасности Юн Сок Йоля.

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Пхеньян забрасывает Южную Корею мусором

Служба сообщила, что обнаружила мусор на территории президентской резиденции во время мониторинга последней партии воздушных шаров, которые летали по северу страны в начале дня.

Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объекты не представляют опасности или загрязнения, поэтому они были изъяты,

– говорится в заявлении службы.

Отметим, что это был не первый шар с мусором из КНДР, который атаковал Южную Корею. С начала мая Северная Корея отправила в соседнюю страну тысячи таких шаров в знак протеста против листовок, которые активисты Южной Кореи пересылали через границу. Они якобы содержали информацию с призывом выступать против Пхеньяна.

В шарах с мусором, которые режим Ким Чен Ына перебрасывает в соседнее государство, попадалось разное: пастиковые бутылки, батарейки, детали обуви, гной, куски одежды, в частности, галстуки и синие пиджаки, которые, вероятно, были порезаны ножницами, а также паразитов.