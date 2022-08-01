КНДР готовит новые ядерные испытания, – Блинкен

Северная Корея готовит седьмые ядерные испытания. Поэтому Соединенные Штаты Америки усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

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"КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян (столица Северной Кореи – 24 канал) готовится провести свои седьмые ядерные испытания", – отметил Блинкен.

Ядерная угроза

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения. Об этом он сказал на конференции нераспространения ядерного оружия.

Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки,

– заявил Гутерриш.

Он призвал мир отказаться от ядерного вооружения. Это единственное условие, чтобы избежать крушения.

Позиция США

Президент США Джозеф Байден заявил, что готов говорить с россией о системе контроля над ядерным оружием, поскольку СНВ-3 (договор о сокращении ядерных вооружений) заканчивается в 2026 году. Однако президент отметил – США должны быть уверены в добросовестности партнеров.

По словам Байдена, кремль должен первым показать желание возобновить работу. Кроме того, США хотят приобщить к переговорам Китай.

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